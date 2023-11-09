Bağcılar'da 7 araç birbirine girdi: 9 yaralı var

Bağcılar'da 7 araç sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası geçirdi. 9 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Bağcılar'da 7 araç birbirine girdi: 9 yaralı var

Kaza, saat 08.45 sıralarında İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VA 4066 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 3 araca çarpıp kendi şeridine geri dönerek, yolun ortasında yan durdu.

Diğer sürücüler ise frene basarak durmaya çalıştı. Yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle sürücüler duramayınca zincirleme kaza meydana geldi.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazadan dolayı bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya sebebiyet veren 34 VA 4066 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

“BEN YERDE FALAN SÜRÜKLENDİM”

Zincirleme kazaya karışan servis minibüsünün şoförü Ertuğrul Simar, kazanın ardından aracından indiğinde bir otomobilin çarpması ile yerde sürüklendiğini belirterek, “Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum. Hızım 50-60 kilometre arasıydı. Aşağıdaki araca vurmayayım diye, insanlar da var biçmeyeyim diye kendim frene asılınca araba yağıştan dolayı yan döndü. Yan dönünce de direğe vurduk.

Akü kutup başlarını falan hepsini söküp attı. Öyle olmasaydı arabayı yana çekecektim ben zaten. Fırsat olmadı. Ondan sonra geldi bir polis eskortu bana vurdu. Yanımdan bir kamyon teğet geçti. Allahtan beni ezmedi. Ondan sonra bir araç bana vurdu.

Ben yerde falan sürüklendim. Diğer arabada gelip bizim arabaya vurdu. Olay bundan ibaret. Diğer taraftaki kazadan haberim yok” dedi.

Kaza yerinde bulunan Salih Akpolat ise, “Arkadaşın anlattığına göre kaza meydana gelirken eskort arabası gelip arkadaşa vurmuştur. Polis arabası depo tarafından vuruyor. İlk başta ileride kaza olmuştu zaten. Bu araçta normal geliyordu. Çarpmamak için direğe vurdu. Durduğu yerde ise eskort araç gelip ona vurmuştur” ifadelerini kullandı.

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