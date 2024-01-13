Bağcılar'da 86 pompalı tüfek ele geçirildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak tarihinde yaptıkları bir denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde önemli bir bulguya ulaştı. Otomobilde bulunan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan aramalarda, şüphelilerin araçlarında toplamda 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin ev adreslerine düzenlenen operasyonlarda da polis ekipleri, ilave olarak 86 pompalı tüfek daha buldu. Bu olayın ardından F.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, B.A. ise silah ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiğini ve halkın güvenliği için etkili operasyonlara devam edileceğini belirtti.