Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi
Esenyurt'ta bir gecede ikisi aynı sokakta olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir kişinin yaralandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken saldırganların yakalanması için polis inceleme başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi 456. Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında, plakası belirlenemeyen bir otomobil aynı sokak üzerinde bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu.

Otomobilden inen şahıs, kahvehanelere kurşun yağdırmaya başladı. Kahvehanelerden birine 4, diğerine ise 7 mermi isabet etti. Saldırı esnasında pencerelerden dağılan cam parçaları, bir kişinin yüzünü kesti. Saldırı, kahvehanede bulunan kişilerin büyük korku yaşamasına neden olurken 4 kurşunun isabet ettiği kahvehanenin güvenlik kamerası olayı anbean görüntüledi.

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AYNI GECEDE 3 SİLAHLI SALDIRI

Üçüncü kahvehane saldırısı ise 05.30 sıralarında, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Büyükayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede gerçekleşti. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kahvehanenin bulunduğu noktada durdu.

Otomobilden inen şahıs kahvehaneye ateş etmeye başladı. Kahvehanenin kapalı olması facianın önüne geçerken olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Saldırganların olay yerine geldiği görüntüler, kahvehanenin güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin aynı kişiler olup olmadığı ise inceleniyor.

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"10-11 TANE KURŞUN SIKILMIŞ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan iş yeri sahibi İhsan Geçit, "Sabah iş yerini açtığımda kurşunlanmış olarak gördüm, kimseyle bir husumetim, alıp veremediğim yok. İçeride kimse yoktu zaten zaten gece kapalıydı o saatte. 10-11 tane kurşun sıkılmış, bir şarjör boşaltılmış. Neyin nesi biz de anlamadık. Gri bir araba duruyor, sıkıyor gidiyor." ifadelerini kullandı.

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"BU İŞİ YAPACAK HİÇ KİMSE AKLIMIZA GELMİYOR"

Kahvehane çalışanı Murat Kara ise, "Bu sabah kahveyi açtığımda camların, delik deşik olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım, emniyetten geldiler, inceleme yaptılar. Şu anda bu işi yapacak hiç kimse aklımıza gelmiyor. Düşmanımız, hasmımız yok. Sabaha karşı 5 buçuk civarlarında yoldan arabayla geçen bir tanesi burayı taramış." dedi

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