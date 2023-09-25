Bağcılar'da evinin önünde bekleyip ateş etti: 1 ölü

Bağcılar'da dün akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; dün Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.20 sıralarında, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada, evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin, silahlı saldırısına uğradı.

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, daha sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S. bugün, olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.