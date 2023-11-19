Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi

Bağcılar’da kayganlaşan yolda hızını alamayan minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. himayesindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

aw079471-02.jpg

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücü N.U’nun hayatını kaybettiğini, yanında bulunan ismi öğrenilemeyen yolcusunun ise yaralandığını belirledi.

aw079471-05.jpg

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken polis ekipleri yolun iki şeridini kapattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğünde incelemelerde bulundu.

aw079471-04.jpg

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
EURO 2024 elemelerinde gol yağmuru. 3 ülke daha garantiledi. Hollanda Weghorst'ya kazandı Spor
EURO 2024 elemelerinde gol yağmuru. 3 ülke daha garantiledi. Hollanda Weghorst'ya kazandı
Tel Aviv'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler için yoga yaptılar Dünya
Tel Aviv'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler için yoga yaptılar
Sanayi sitesinde korkutan yangın Yaşam
Sanayi sitesinde korkutan yangın
Acil tahliye planı çağrısı: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor Dünya
Acil tahliye planı çağrısı: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor
Alkolü fazla kaçıran genç komaya girip hastanelik oldu Yaşam
Alkolü fazla kaçıran genç komaya girip hastanelik oldu
Erdoğan'dan sonra bir isimden daha 50+1 açıklaması geldi Gündem
Erdoğan'dan sonra bir isimden daha 50+1 açıklaması geldi