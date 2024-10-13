Bağdat: Irak hava sahasının kullanılmasını kabul etmeyiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesini ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. İki bakan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Tahran'a saldırı için ülke hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyeceklerini söylerken, İran Dışişleri Bakanı Abbası Erakçi de savaştan yana olmadıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırılarına değinerek, "Başından itibaren savaşın bölgeye yayılmaması gerektiği, yayılırsa bölgenin tehlikeye gireceği uyarısını yaptık. Irak hükümeti olarak savaş kararımız bulunmuyor. Savaş ve barış kararı devletin üç kurumu olan Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir" dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Hüseyin, "Savaşın İran'a yayılması bölgede risk ve tehlike oluşturur. Bunun için Irak hava sahasının kullanılmasını asla kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise bölgenin tehlikeli bir süreçle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Tahran olarak savaşın ve olayların tırmandırılmasından yana değiliz. Bölgede barışın sağlanması için çabalıyoruz. Irak hava sahasının bize saldırmak amacıyla kullanılmasına izin vermediği için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.