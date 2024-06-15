Bağımsız denetim şirketleri yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, bağımsız denetim şirketleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Yeni Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlandı. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler faaliyetlerine yeni standartlar getirdi. Şirketler asgari şartları Kurumca belirlenen bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütecekler.

İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikayetler ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, ilgili mevzuata ve düzenlemelere aykırı hareket edenler, ceza ile karşılaşabilecekler. Bu tip aykırılık tespit edilenlere, aykırılık mahiyetine bağlı kurul kararıyla ceza verilebilecek. Bu cezalar, ikaz, uyarı, faaliyet kısıtlaması, faaliyet izninin askıya alınması ve faaliyet izninin iptali gibi yaptırımlar olacak.

Bu işlemler, Kurumca elektronik ortamda tutulan sicile kaydedilecek ve kamuoyuna ilan edilecek.