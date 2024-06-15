Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan kafaları allak bullak eden açıklama. Yurt dışına çıkış harcı 10 kat arttı denilmişti

Yurt dışına çıkış harçlarının 10 katına birden yükseltilmesi gündeme bomba gibi oturmuştu. Vatandaş, ücretlerin bir anda 10 katına çıkarılması şaşkınlıkla karşıladı.

Son yıllarda A’dan Z’ye gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Gıdadan ulaşıma ulaşımdan barınmaya derken sırada yurtdışına çıkış harçlarına geldi.

Gündemde yankı uyandıran yurt dışı harçlarındaki artış iddialarına yanıt, Gelir idaresi başkanlığından geldi. Başkanlık web sitesinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler sebebiyle mağdur olmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik bakımından sürekli masaya yatırıldığına işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." İfadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu gelirlerini artırmak amacıyla vergiden istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetimi bir konuda daha düğmeye basmaya hazırlandığı ileri sürülmüştü. Yurtdışı çıkış harçlarının 150 lira olan miktarın 10 kat artırılabileceği belirtiliyordu. Bu artışla beraber çıkış bedelinin 1.500 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyordu.

İddiaya göre halen 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1000 TL ile 1750 TL aralığında yeniden belirlenmesi yönünde çalışma yapıldığı iddia edilmişti. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak .

ZAMMA NEDEN OLAN NE?

Mart 2022’de 50 TL’den 150 TL’ye çıkarılan yurtdışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmeler sonrasında artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer almıştı.