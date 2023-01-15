15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bağırsakları dışarıda doğdu

Bağırsaklarının tamamı dışarıda dünyaya gelen Öykü Mira bebek, 5 günlükken ameliyat masasına yattı, 3 ameliyat geçirdi bakın sonra ne oldu?

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:23
Takip Et

Bağırsakları dışarıda doğdu sağlığına kavuştu

Bağırsakları dışarıda doğdu
+
Aa
-

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Mehmet Ali-Zeynep Erdoğan çiftinin 3 buçuk aylık bebekleri Öykü Mira, verdiği yaşam mücadelesi ile gündeme geldi. 27 Eylül 2022'de karın duvarındaki açıklık nedeniyle bağırsaklarının tamamı dışarıda doğan Öykü Mira, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mira Bebek, dünyaya geldikten 5 saat sonra ameliyata alındı.

 

 

 

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çocuk Cerrahisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından yapılan muayene ardından bebeğin torbaya konulan bağırsakları 3 ameliyat ile karın içine alındı. AA’nın haberine göre; bebek, 90 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce annesine teslim edildi.

Prof. Dr. Akgün Oral, karın duvarı açık ve bağırsakları tamamen dışarıda doğan bebeğin kendilerine sevk edildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Nadiren görülen bu vakaların iyi tedavi edilmezse olumsuz bir tabloyla sonuçlandığını ifade eden Oral, şunları söyledi:

"Yoğun emek, üç ameliyat ve üç aylık çabayla üstesinden geldik. Silo ameliyat tekniğini kullandık. Bağırsakları içine alan bir torba oluşturup karın duvarına dikerek bağırsakların karın içine doğru çökmesini bekledik. Üçüncü ameliyatta da karın duvarını kapattık ve bağırsakların olması gerektiği yere tutunmasını sağladık. Sadece ameliyat tekniğinin başarılı olmasıyla alınacak bir sonuç değil. Yoğun bakımdaki hemşire arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, damla damla besleyerek bu başarının sağlanmasına katkı sağladı. Ekip olarak çalıştık, güzel bir sonuç aldık."

Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Türkan Buğdaycı da Öykü Mira'nın tedavi sürecinde zor günler yaşadığını, yoğun bakım servisi olarak bebeğin hayata tutunmasına şahit olduklarını belirterek şunları anlattı:

“Gözümüzün içine bakan bir bebekti. Verdiği yaşam mücadelesi bizim de mücadelemiz olmuştu. Çok özveriyle çalıştık, ekip olarak. Annesiymiş gibi davranarak bu süreci geçirdik. Öykü'yü annesine teslim ettiğimiz için mutluyuz.”

ANNE ERDOĞAN: O DA DOKTOR OLSUN, BÜTÜN HASTALARI KURTARSIN

Bebeği doğduktan sonra kucağına alamadan ameliyat ve yoğun bakım süreci yaşandığını belirten anne Zeynep Erdoğan, bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı ve şunları anlattı:

“Onun kokusunu alamadım, fotoğrafı olsa bakacaktım ama yoktu. Allah'ıma çok şükür bugünleri yaşattı. Umudumu yitirmedim hiç. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler. Onlar olmasaydı belki benim çocuğum bugün topraktaydı. Beni evladımdan koparmadılar. Bebeğim de mücadelesini hiç kaybetmedi. O da doktor olsun, bütün hastaları kurtarsın."

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teist
15.01.2023 16:35
Dini İNAÇLARA (bilgi değil) bakılınca bu bebeği Allah yarattı ve neden böyle? Yaklaşık 50 bin kişinin öldüğü, 17 Ağustos 1999 depremini kim yaptı? "O" mu? "O" kim? "O" oysa ona yakışıyor mu?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
6
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
7
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
﻿Kiliseye bombalı saldırıda 10 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.