Bağırsakları dışarıda doğdu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Mehmet Ali-Zeynep Erdoğan çiftinin 3 buçuk aylık bebekleri Öykü Mira, verdiği yaşam mücadelesi ile gündeme geldi. 27 Eylül 2022'de karın duvarındaki açıklık nedeniyle bağırsaklarının tamamı dışarıda doğan Öykü Mira, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mira Bebek, dünyaya geldikten 5 saat sonra ameliyata alındı.

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çocuk Cerrahisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından yapılan muayene ardından bebeğin torbaya konulan bağırsakları 3 ameliyat ile karın içine alındı. AA’nın haberine göre; bebek, 90 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce annesine teslim edildi.

Prof. Dr. Akgün Oral, karın duvarı açık ve bağırsakları tamamen dışarıda doğan bebeğin kendilerine sevk edildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Nadiren görülen bu vakaların iyi tedavi edilmezse olumsuz bir tabloyla sonuçlandığını ifade eden Oral, şunları söyledi:

"Yoğun emek, üç ameliyat ve üç aylık çabayla üstesinden geldik. Silo ameliyat tekniğini kullandık. Bağırsakları içine alan bir torba oluşturup karın duvarına dikerek bağırsakların karın içine doğru çökmesini bekledik. Üçüncü ameliyatta da karın duvarını kapattık ve bağırsakların olması gerektiği yere tutunmasını sağladık. Sadece ameliyat tekniğinin başarılı olmasıyla alınacak bir sonuç değil. Yoğun bakımdaki hemşire arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, damla damla besleyerek bu başarının sağlanmasına katkı sağladı. Ekip olarak çalıştık, güzel bir sonuç aldık."

Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Türkan Buğdaycı da Öykü Mira'nın tedavi sürecinde zor günler yaşadığını, yoğun bakım servisi olarak bebeğin hayata tutunmasına şahit olduklarını belirterek şunları anlattı:

“Gözümüzün içine bakan bir bebekti. Verdiği yaşam mücadelesi bizim de mücadelemiz olmuştu. Çok özveriyle çalıştık, ekip olarak. Annesiymiş gibi davranarak bu süreci geçirdik. Öykü'yü annesine teslim ettiğimiz için mutluyuz.”

ANNE ERDOĞAN: O DA DOKTOR OLSUN, BÜTÜN HASTALARI KURTARSIN

Bebeği doğduktan sonra kucağına alamadan ameliyat ve yoğun bakım süreci yaşandığını belirten anne Zeynep Erdoğan, bu sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı ve şunları anlattı:

“Onun kokusunu alamadım, fotoğrafı olsa bakacaktım ama yoktu. Allah'ıma çok şükür bugünleri yaşattı. Umudumu yitirmedim hiç. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler. Onlar olmasaydı belki benim çocuğum bugün topraktaydı. Beni evladımdan koparmadılar. Bebeğim de mücadelesini hiç kaybetmedi. O da doktor olsun, bütün hastaları kurtarsın."

AA