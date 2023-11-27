Bağırsaklarından canlı sinek çıktı. Kolonoskopide tespit edildi

ABD’de tıp dünyasını hayrete düşüren bir vaka yaşandı. 63 yaşındaki hasta, rutin kolon kanseri taraması için kolonoskopi yaptırdı.

Doktorlar transvers kolona ulaşana kadar prosedür normal şekilde devam etti. Olayın buradan sonraki kısmı ise tıp dünyasını hayrete düşürdü. Kolonoskopiyi yapan doktorlar burada canlı bir sinek buldular. Doktorlar, sineğin oraya nasıl ulaştığının 'gizemli' olduğunu ancak bunun, adamın randevusundan bir gün önce yediği maruldan kaynaklanabileceğini söyledi.

Yayınlanan vaka hakkında doktorlar şunları yazdı : 'Bu vaka, çok nadir görülen bir kolonoskopik bulguyu temsil ediyor. Sağlam sineğin kolona nasıl ulaştığına dair bir gizem var".

Sinekler ve larvaları, tıbbi olarak bağırsak miyazı olarak adlandırılan bir durumda insan bağırsağını istila edebilir.

Bu, birisi sinek yumurtası ve larva içeren yiyecekleri tükettiğinde meydana gelir.

Nadir durumlarda, bunlar midedeki asitten kurtulabilir ve daha sonra bağırsakları istila ederek büyüyebilir ve muhtemelen yetişkin sineklere dönüşebilir.

Konuyla ilgili açıklama yapan farklı doktorlar ise sineğin canlı olarak ağız yoluyla ya da rektumdan da girmiş olabileceğini belirttiler.