Bağırsaktaki parazitlere dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Gastroenterolog Mustafa Yalçın, halk arasında “kıl kurdu, kurt, tenya, askaris” gibi isimler verilen parazitlerin bulantı, karın ağrısı, ishal, yorgunluk gibi şikâyetlerle kendini belli ettiğini belirterek “Bağırsak parazitlerine karşı en büyük önlem, temizlik ve hijyene dikkat edilmesidir. Hijyenin olmadığı yerde hastalık var, parazitler var” sözlerini kullandı.

Halk arasında “kıl kurdu, kurt, tenya, askaris” gibi isimler verilen bağırsak solucanlarının bağırsaklarda yaşayan, tek hücreliden metrelerce uzunluğa erişebilen çeşitlikte parazitler olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yalçın, şu sözleri kullandı:

“Bunlar yediklerimizle beslenen, yiyeceklerimize ortak olan asalaklar. Bağırsak kurtları, yumurtaları iyi yıkanmamış sebze meyvelerle, yeterince pişirilmemiş etlerle, yani enfekte olmuş bir hayvanın az pişmiş eti ve bu etlerle yapılmış yiyeceklerle ağız yoluyla vücuda alınır. Sonra bağırsakta çoğalır, büyür, erişkin hale gelirler. Dışkıyla, kirlenmiş yüzeylere temasla da yayılırlar. O yüzden el hijyeni çok önemlidir. Özellikle çocuklarda bağırsak parazitlerinin görülme nedenlerinden biri parklarda, sokakta, oyun alanlarında dışkıyla kirlenmiş toprakla oynayıp kirli ellerini ağızlarına götürmeleridir. Tuvalet kapı kolları bu enfeksiyonun yayıldığı yerlerin başında gelir. Ellerin iyice sabunlanması, sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, etlerin yeterince pişirilmesi, sağlıklı, temiz su tüketimi, bağırsak parazitlerine karşı alınabilecek önemli önlemlerdir. Kapı kolları ve musluk gibi yüzeyler iyi temizlenmeli, kaynağı bilinmeyen, sağlıklı olduğundan şüphe edilen sular içilmeden önce mutlaka kaynatılmalıdır.”

BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?

Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar.

BAĞIRSAK KURDU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-İshal

-Kilo kaybı

-Özellikle geceleri anüste kaşıntı

-Kusma

-Yorgunluk

-Dışkıda kurt

-Anemi

-Doygunluk hissetmeme