Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
Kışın hastalıklardan korunmamıza yardımcı olan bağışıklığı çelik gibi yapan karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelme süresi devam etmesi dikkat çekti. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de karabaş otu olması gündeme geldi.

Kışın hastalıklardan korunmamıza yardımcı olan bağışıklığı çelik gibi yapan karabaş otu dikkat çekti.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, çay, parfüm ve daha pek çok şeyde kullanılan bir bitki olarak bilinmeyi sürdürüyor.

Karabaş otu yağı ise vücuda sürülerek ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak kullandığının altı çizilmesiyle dikkat çekti.

Bu yüzden karabaş otu yağı, masaj yağı olarak da isimlendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Karabaş otunun kuru veya taze çiçek ve yapraklarından elde edilen karabaş çayı, kaynar su ile demlenmesi önerildi. Sonra içilebileceğinin altı çizildi.

Karabaş otunun çiçekleri kaynatılarak reçel de yapılabileceği dile getirildi. Bu reçelin sağlığa faydalarının olduğu vurgulandı.

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