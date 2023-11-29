Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor

Kış iyiden iyiye bastırıyor. Hava soğuk ve biz onu tanıyoruz. İşte kestane ve yararları...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: AA
Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor

Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kestanenin sağlığa yararlarını açıkladı:

“ Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestane öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir.
B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur.
Gribe karşı da koruyucudur. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. Kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.
Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir. Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.”

AA

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı Spor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı Gündem
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler Keşfet
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü Magazin
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu Ekonomi
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu