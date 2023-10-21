Bağışıklık sisteminin güçlendiren ot ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynayan kengel otu dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

-Sigara içmemek,

-Düzenli egzersiz yapmak,

-Sağlıklı kiloyu korumak,

-Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak,

-Yeterince uyumak,

-Stresi en aza indirmek,

-Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak.

-Bağışıklık sistemini güçlendir.

KENGEL OTU NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan bu otun tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.