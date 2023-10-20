Nazar otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası egzamaya iyi gelen nazar otu dikkat çekti. Nazar otuyla ilgili detaylar haberimizde…

NAZAR OTU NEDİR?

Sedefotugiller familyasından; Afrika, Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen, tek tek beyaz çiçekli, çok dallı bir bitkidir. 35 cm kadar boyunda, çok yıllık, otsu bir step bitkisidir. Çiçekleri yeşilimsi beyaz renktedir. Meyvesi basık küre şeklinde bir kapsüldür. Tohumlarının içeriğinde harmalin, harmin, harmalol, peganin adlı glikozitler ve kırmızı boya maddesi vardır.

NAZAR OTU FAYDALARI

- Sinir sistemini uyarır.

-Balgam söktürür.

-Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

-Sulu egzamada şikayetleri giderir.

- Üst solunumda burun ve nefes açar.

- Bağırsak florasını düzenleyebilir.

-Zihin gelişimini destekleyebilir.

-Enfeksiyon ve iltihap giderebilir.

-Nazardan korur.

-Ağrıları Dindirebilir

-Hormonları Dengeleyebilir

- Stres Azaltır

- Antioksidan Özelliğiyle İyileşmeyi Kolaylaştırabilir

- Metabolizmayı Hızlandırarak Zayıflamayı Kolaylaştırabilir

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir. Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır. Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz. Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.