Kengel otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası diş ağrılarına iyi gelen kengel otu dikkat çekti. Kengel otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kengel otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası diş ağrılarına iyi gelen kengel otu dikkat çekti.

Kengel otuyla ilgili detaylar…

KENGEL OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; 2 metre kadar boyunda, çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının ucu sivri diken şeklindedir. Ev ilaçlarında; kökü ve yaprakları kullanılır.

KENGEL OTUNUN FAYDALARI

-Mideyi kuvvetlendirir.

-Sinirleri güçlendirir.

-Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Diş ağrılarını giderir.

-Diş eti iltihaplarını giderir.

-Hazımsızlığı giderir.

-Baş ağrısı, sinüzit ya da migren gibi rahatsızlığı olan kişilere çok iyi gelir.

-Vücuttaki birikmiş olan kirli kanın temizlenmesine yardımcı olur.

-Kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde özellikle da damar tıkanıklığı gibi durumların giderilmesini sağlar.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar.

-İltihap giderici özelliği vardır.

-Karaciğer rahatsızlıklarına ve safra yolunda oluşan iltihaplanmalara karşı etkilidir.

NASIL KULLANILIR?

Birçok hastalığa iyi geldiği ve kişiye dinamizm kazandırdığına inanılan bu otun tazesi, bulgur pilavı, et ve yumurtayla pişirilerek, kızartması yapılarak ya da salata olarak tüketilir.

Yemek olarak kullanılmasının yanı sıra sakızı yapılır.

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