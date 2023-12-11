Bağlama kütüğü harçlarına zam

Boğucu hale gelen şehir yaşamı insanları arayışlara itiyor. Bunların başında deniz ve doğa yaşamı geliyor. Tekne alıp mavi suların tadını çıkarmak da her yıl daha da maliyetli oluyor. Tekne bağlama kütüğü harçlarına zam geliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bağlama kütüğü harçlarına zam

Pandemi dönemi insanlara hem korku saçtı hem de çeşitli arayışlara yöneltti. Özellikle izole yaşam bunların başında yer aldı. Ya denizde ya da doğada insanlardan uzak bir yaşam sürme tutkusu her kesimin hayallerini süsledi. Maddi gücü olan kesimler ise bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Ekonomik sorunlarını aşmış kişiler ev konforunu sunmak üzere tasarlanmış tekne sahibi olurken, kıt kanaat kene alanlar da deniz üstünde yaşamanın zevkini çıkartıyor. Ama denizlerde gönül vermiş kişilerin moralini yeni yapılacak zam haberi bozdu.

TBMM’ye sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ekonomi sektöründe bazı düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerden biri de denizcilik sektörünü ilgilendiriyor. Kanun teklifi, bağlama kütüğü harçlarının yükseltilmesini ve her yıl tahsil edilmesini içeriyor.

Buna göre, gemi, deniz ve iç su aracının boyu ne kadar uzunsa, bağlama harcı da o kadar fazla olacak. Boyu 5m ile 7m arasında olanlar 5 bin TL, 7m ile 9m arasında olanlar 7 bin 500 TL, 9m ile 12m arasında olanlar 10 bin TL, 12m ile 15m arasında olanlar 15 bin TL, 15m ile 20m arasında olanlar 25 bin TL, 20m ile 30m arasında olanlar 50 bin TL, 30m’den daha büyük olanlar ise 100 bin TL bağlama harcı ödeyecek.
Bu uygulama 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

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