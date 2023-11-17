Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler bir süredir sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks paylaşımlarıyla biliniyordu. Bahar Candan kardeşi Nihal Candan ile tutuklandı. Peki, Bahar Candan kimdir? Bahar ve Nihal Candan neden gündem oldu?

Fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün üyesi olmaları sebebiyle tutuklandı.

BAHAR CANDAN NEDEN TUTUKLANDI?

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti.

Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 1998 yılında doğdu. Nihal Candan’ın kardeşidir.

Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasında yarışmıştı.

Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli söylediği şarkıya klip çekmişti.