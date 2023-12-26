Mahfi Eğilmez’den lüks polis araçlarına tepki. 'Maserati'li polisi gören enflasyonun düşeceğine inanır mı?'

Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez’den lüks polis araçlarına tepki. 'Maserati'li polisi gören enflasyonun düşeceğine inanır mı?'
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda el geçirilen süper lüks otomobillerin Emniyet'e tahsis edilmesi tartışma konusu oldu. Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var" diye sorarak söz konusu araçların akıbetine dair öneri sundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda el konan 23 lüks marka aracın mahkeme kararıyla Emniyet'e tahsis edildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya'nın yayınladığı görüntülerde, arasında süper lüks olarak bilinen ve değeri milyonlarca lira eden Maserati, Ferrari, Mercedes ve BMW gibi markalara ait modeller bulunuyordu.

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“BİR TEK BANA MI TUHAF GELİYOR?”

Sosyal medyada tartışılan konuya ekonomist Mahfi Eğilmez de dahil oldu. Eğilmez, "Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor" diye sorarak şöyle konuştu:

“Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o arabanın benzin masrafını karşılamaz.” Diye eleştiride bulundu.

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“SATIP ONUN YERİNE EN AZ 3-4 TANE NORMAL ARAÇ ALIRSINIZ”

Eğilmez, lüks otomobillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda kendi önerisini sundu:

“Satarsınız o arabaları ve bütçeye gelir yazarsınız sonra eğer ihtiyaç varsa her birinden gelen parayla en az 3-4 tane normal araba alır polise tahsis edersiniz. Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?”

BAKAN YERLİKAYA YAYINLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararıyla emniyete verildiği söylenmişti.

Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" diye konuşmuştu.

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