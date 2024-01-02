Bahçede 3 liraya markette 45 liraya satılıyor. Çiftçi toplanması için üstüne para verecek hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesi Bucak bölgesinde narenciyenin bahçe ve market fiyatları arasındaki farka üreticiler tepki gösterdi.

Narenciyenin önemli üretim merkezlerinden Bucak'ta marke ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına karşın bahçede 1 TL'ye satılan mandalinanın kilogramı 20 TL'ye, bahçede 3 liradan alıcı bulan portakal ise 25-45 TL arasında satılıyor.

"VATANDAŞ OLARAK BİZ SUÇLUYUZ"

80 dönüm bahçesi bulunduğu belirten çiftçi Erkan Açıcı, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, (markette) 44.90 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor. Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz" şeklinde konuştu.

"1 TL'DEN BİLE ALICI YOK"

50 dönüm bahçesinde narenciye üreten Mehmet Yavuz ise, "Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 TL’den bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuğu bozuk cildi bozulmuş diyorlar. Şu an hepsi zarar şu an 100 bin TL zararım var" dedi.

"NEREDEYSE TOPLANMASI İÇİN ÜSTÜNE PARA VERECEĞİZ"

Lütfi Öztürk ise 140 dönüm bahçede narenciye ürettiğini ve ürünlerinin bir kısmını 1 liradan sattığını anlattı.

Öztürk, "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 TL yazıyor. Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun" dedi. Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.