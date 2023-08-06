Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı

Bursa’da bahçede çıkan yangın yanında bulunan arabaya ve iş yerine sıçradı. Yangın söndürülürken otomobil zarar gördü.

KAYNAK: İHA
Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi. Zümrüt sokak üzerinde bulunan evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm malzemeleri tutuştu. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın 6 katlı binanın altında bulunan tamirhanedeki arabaya sıçradı.

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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken otomobil zarar gördü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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