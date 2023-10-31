Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıların alırım"

MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Muhalefeti ‘Cumhuriyet’ ve ‘Demokrasi’ söylemleri üzerinden sert sözlerle hedef alan Bahçeli, HEDEP grubuna hakaret eden İstanbul Milletvekili Celal Adan’a da sahip çıktı.

TELE1'in haberine göre, Bahçeli, “Sayın Celal Adan’ın isabetli sözleriyle aynısı bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

Meclis kürsüsüne gelip, arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar aklını başına alsın akıllarını alırım onların.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

*Türkiye Cumhuriyeti devleti hızla akan tarih sürecinde 2123’e kadar uzanacak yeni bir yüzyıla girmiştir. Bugün cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk grup toplantısını heyecan içinde gerçekleştiriyoruz.

Kurtuluş savaşımızın lideri Atatürk ile dava silah ve ülkü arkadaşlarının, bütün kahramanlarımızın kutlu hatıralarını rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Aziz şehitlerimize milli bekanın, milli istiklalin tüm neferlerine cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.

*29 Ekim 1923’e kolay gelinmemiştir. Birinci Meclis binası inşaat halinde bir binaydı, pencereleri camsız, iç sıvası, elektriği yoktu.

Gaz lambaları tavandan sarkıtılmıştı. Ali Fuat Paşa’nın seccadesi o çatlağa örtülmüş, mekteplerden sıralar getirilmiş, odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları öğretmen okullarında yatıp kalkıyordu. Meclis tutanakları kese kağıtlarına yazılıyordu.

Bu şartlarda yedi düvele boyun eğilmedi ve cumhuriyet doğdu. Türkiye’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirlenmiştir. Müstevilerin kanlı postalları yurdumuzu çiğnerken cumhuriyet fikri Atatürk’ün gönlünde milli sır gibi saklanıyordu.

*Türk Milleti yeni yüzyıla da mührünü vuracaktır. Kaldı ki gayemiz bu hedefin gerçekleşmesine hizmetle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki anlayış ve amaçların yeni yüzyılda da nokta kılavuzu olacağı kanaatindeyim.

İç ve dış işgal cephesinin tahrip, taciz ve terkibi ile korkunç tehlikelere muhatap kalan milletimiz geleceğini belirleme imkanını cumhuriyet ilanı ile bulmuştur. Mazlum milletlere de örnek ve öncü bir nitelik taşımıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemenlik hak ve sınırlarını, bin yıla yaklaşan bir tarih tecrübesi üzerinde inşa etmiştir. Cumhuriyet yeni bir rejim ihdası değil, sosyokültürel gelişimin, milletleşme sürecinin yeni bir aşamasıdır.

Cumhuriyet demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek demokrasi standartlarına aşama aşama ulaşmaktadır. Bunun hilafına inkarcılığa sapanlar, sorumsuz ve sağduyu yoksunlarıdır.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

*Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistem Cumhuriyet’tir. Muhalefet cenahında aynı anda demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Eğer bu zevata alayına kulak verirseniz buram buram sahte Cumhuriyet sevdası duyarsınız. Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla çelişkiler içinde bocalamıştır. İYİ Parti Genel Başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Kriz Cumhuriyet’te değil, kimlik kaybına uğramış partilerdedir.

*Muhalefet cenahından aynı anda, benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar, söz oyunlarıyla, esasen cumhuriyete yönelik potansiyel hazımsızlıklarını kafalarında yer etmiş, tahammülsüzlüklerini eş zamanlı seslendirmişlerdir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir konuşmasında gene çürük tahtaya çivi çakma gayretkeşliğinde ‘İkinci yüzyılda Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet’i yeniden inşa edeceğiz’ demiş. Çelişkiler içinde bocaladığından mola vermeden ilerlemektir. Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl ayakta duracaktır. Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetin demokrasiden mahrumiyeti hangi akla sığabilecek ifadedir.”

CELAL ADAN’A SAHİP ÇIKTI

Bahçeli, TBMM’de HEDEP grubuna ‘P…venkler’ diyerek hakaret eden MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’a şu sözlerle sahip çıktı:

“Geçtiğimiz hafta TBMM’de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı veren Sayın Celal Adan’ın isabetli sözleriyle aynısı bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

Meclis kürsüsüne gelip, arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar aklını başına alsın akıllarını alırım onların.”

“İSRAİL’E KARŞI TETİKTE OLMALIYIZ”

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Bahçeli, “İsrail savaş suçlusudur. Netanyahu ateşle oynamaktadır. Kalıcı barış ve ateşkes kaçınılmaz hedef olmalıdır.

İsrail’in operasyonları durmazsa Gazze yutulacak. Vadedilmiş toprakların hedefinde Türk vatanı da vardır. Her ihtimal hesaba katılarak tetikte olmalıyız.” dedi.