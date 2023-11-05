MHP’den CHP'deki genel başkan değişimi hakkında ilk yorum: Aynı zihniyete sahip iki insan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP kurultayında yapılan genel başkanlık seçimi hakkında konuştu. CHP'de genel başkanın değiştiğini ancak siyasetlerinde bir değişiklik olmadığını söyleyerek eleştiride bulundu.

KAYNAK: AA
MHP’den CHP'deki genel başkan değişimi hakkında ilk yorum: Aynı zihniyete sahip iki insan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla düzenlenen "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı"nda kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

mhp-yasar-yildirim.jpg

“AKP VE MHP YEREL SEÇİMLER İÇİN ANLAŞTI”

AKP ile MHP'nin yerel seçimler için bir araya geldiğini, genel prensipleri ve kriterleri konuştuklarını, sonucun da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yıldırım, muhalefete yüklenerek "Diğer tarafta da zillet ittifakı var. Seçimden beri bu ittifakın mensuplarında birbirleriyle ilgili karalamalar, sövmeler, aşağılayıcı cümleler kullanmalar gelenek haline geldi." dedi.

“GÖREVLERİ CHP’YE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK BELEDİYE ÇOĞALTMAK”

105113.jpg

Yıldırım, İYİ Partinin misyonunun CHP'yi genelde ve yerelde iktidar yapmak olduğunu savunarak, “Hanımefendi, 'Ayrı seçime gireceğiz.' diyor. Buradaki yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız sakın inanmayın, hanımefendinin görevi ne kadar fazla CHP'li milletvekili çıkarabilmektir, CHP'nin belediyelerini çoğaltmaktır, görevi budur." diye konuştu.

“AYNI DEĞER YARGILARINA SAHİP İKİ İNSAN ARASINDA DEĞİŞİKLİK OLDU”

Yeni genel başkan seçen CHP'yi eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu, bir zihniyet değişikliği olmadı. Şahıslar değişti yani aynı zihniyete, aynı kanaate, aynı değer yargılarına sahip iki insan arasında değişiklik söz konusu oldu. İlk ağızlarından çıkan Demirtaş'tır, Kavala'dır. Bunların ekonomiyle, memleketle, dünyayla, insanlıkla çok fazla bir işi yok. Bunların varı yoğu HDP'nin, PKK'nın hamiliği. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da siyasetlerinde değişik bir şey olmayacaktır."

32674695-640x360.jpg

“MHP’NİN HEDEFİ YÜZDE 50 OY ARTTIRIP CHP’DEN BELEDİYE ALMAK”

Yıldırım, yerel seçimlerdeki hedeflerinin mevcutların yanında MHP'li belediye başkanlarının sayısını yüzde 50 arttırmak ve Cumhur İttifakı'nın CHP'nin elindeki büyükşehirleri kazanması olduğunu söyledi.

Toplantıya Gaziantep'in yanı sıra Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'den milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.

aa-20231105-32674977-32674973-mhp-genel-baskan-yardimcisi-yasar-yildirim-gaziantepte-konustu-1699190263.jpg

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Özgür Özel’i konuşturmadılar ‘Konuşanı susturmak bizim işimiz değil’
AKP ve MHP ile ittifak yapabiliriz diyen İYİ Partili vekil Nebi Hatipoğlu istifa etti
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıllarını alırım"
Bahçeli grup toplantısında konuştu: "Onların akıllarını alırım"
Sinan Ateş cinayetinde adı geçen Olcay Kılavuz Devlet Bahçeli’nin danışmanı oldu
Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Haftalardır güldüren altın şimdi ağlatacak! O tarihte 100 dolar birden düşecek Ekonomi
Haftalardır güldüren altın şimdi ağlatacak! O tarihte 100 dolar birden düşecek
Çorumspor FK'da Serkan Özbalta dönemi Spor
Çorumspor FK'da Serkan Özbalta dönemi
Fatih Karagümrük'ten sert açıklama: Bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz Spor
Fatih Karagümrük'ten sert açıklama: Bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz
Cezaevinden yeni çıktı sahte para operasyonunda tutuklandı Gündem
Cezaevinden yeni çıktı sahte para operasyonunda tutuklandı
Partisi son seçimde yüzde 0.1 oy alan Perinçek: Karşımızda rakip görmüyoruz Gündem
Partisi son seçimde yüzde 0.1 oy alan Perinçek: Karşımızda rakip görmüyoruz
Sert sözler: Nerede arkadaş bu Aboubakar. Daha önce de sizi sattı Spor
Sert sözler: Nerede arkadaş bu Aboubakar. Daha önce de sizi sattı
CHP’deki değişimin ardından sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e taşıdığı siyasal İslamcıların… Gündem
CHP’deki değişimin ardından sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e taşıdığı siyasal İslamcıların…