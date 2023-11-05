MHP’den CHP'deki genel başkan değişimi hakkında ilk yorum: Aynı zihniyete sahip iki insan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla düzenlenen "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı"nda kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

“AKP VE MHP YEREL SEÇİMLER İÇİN ANLAŞTI”

AKP ile MHP'nin yerel seçimler için bir araya geldiğini, genel prensipleri ve kriterleri konuştuklarını, sonucun da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yıldırım, muhalefete yüklenerek "Diğer tarafta da zillet ittifakı var. Seçimden beri bu ittifakın mensuplarında birbirleriyle ilgili karalamalar, sövmeler, aşağılayıcı cümleler kullanmalar gelenek haline geldi." dedi.

“GÖREVLERİ CHP’YE MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK BELEDİYE ÇOĞALTMAK”

Yıldırım, İYİ Partinin misyonunun CHP'yi genelde ve yerelde iktidar yapmak olduğunu savunarak, “Hanımefendi, 'Ayrı seçime gireceğiz.' diyor. Buradaki yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız sakın inanmayın, hanımefendinin görevi ne kadar fazla CHP'li milletvekili çıkarabilmektir, CHP'nin belediyelerini çoğaltmaktır, görevi budur." diye konuştu.

“AYNI DEĞER YARGILARINA SAHİP İKİ İNSAN ARASINDA DEĞİŞİKLİK OLDU”

Yeni genel başkan seçen CHP'yi eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu, bir zihniyet değişikliği olmadı. Şahıslar değişti yani aynı zihniyete, aynı kanaate, aynı değer yargılarına sahip iki insan arasında değişiklik söz konusu oldu. İlk ağızlarından çıkan Demirtaş'tır, Kavala'dır. Bunların ekonomiyle, memleketle, dünyayla, insanlıkla çok fazla bir işi yok. Bunların varı yoğu HDP'nin, PKK'nın hamiliği. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da siyasetlerinde değişik bir şey olmayacaktır."

“MHP’NİN HEDEFİ YÜZDE 50 OY ARTTIRIP CHP’DEN BELEDİYE ALMAK”

Yıldırım, yerel seçimlerdeki hedeflerinin mevcutların yanında MHP'li belediye başkanlarının sayısını yüzde 50 arttırmak ve Cumhur İttifakı'nın CHP'nin elindeki büyükşehirleri kazanması olduğunu söyledi.

Toplantıya Gaziantep'in yanı sıra Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'den milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı.