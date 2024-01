Bahçeli hilafet bayrağına sahip çıktı. ‘Her ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir’

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hilafet' tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ARAPÇA GÖRSELİ İRTİCA DİYE SUNANLAR YABANCI ÖRGÜTLERİN SIZMASIDIR”

Tartışma yaratan bayrağı taşıyan şahsa saldıran genci "Meczub" olarak niteleyen Bahçeli, " Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşte Kelime-i Tevhid taşıyan masum insanımıza saldıran meczubun eylemi zaman itibarıyla tesadüf değildir. Adeta 6 Nisan 1909'da vurulan Hasan Fehmi'nin veya Eminönü'de kurşunlanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Kendini bilmezler grubu, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Arapça görseli irtica diye sunanlar, yabancı örgütlerin sızmasıdır. Hilafet tartışmasına çanak tutanların hepsi birden hastalıklıdır, açıkça ipotek altındadır. Toplumsal tansiyonu yükseltmek amacıyla el ovuşturan, öfke nöbetlerine kapılmış olan, utanmadan onursuzca partimizin sembolü bozkurdu haydutça kullananların nasıl bir örtülü faaliyet içinde oldukları çok net biçimde görülmektedir" ifadelerini kullandı.

“HER CEVİZ YUVARLAKTIR, AMA HER YUVARLAK CEVİZ DEĞİLDİR”

Bahçeli ayrıca konuşmasının bir bölümünde, "Her ceviz yuvarlaktır, ama her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır fakat her gördüğün insan, insan değildir" dedi. Kullandığı bu söz sosyal medyada gündem oldu.

"KERVANIMIZI YAĞMALAMAK İÇİN PUSU ATIYORLAR"

Konuşmasının devamında Bahçeli, “Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini provoke edenler laçka tipler, layüsel asalaklardır. Kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıklarını biliyoruz.

"HİLAFET TARTIŞMASINI KAMÇILAYANLARIN HEPSİ HASTALIKLIDIR”

Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim arayışı yoktur, olması düşünülemez. Anayasa'nın 1'inci maddesi devletin şeklini tanımlar. Kuruluş ruhuna, hukuki idaresine, felsefesine, karar ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her türlü polemiğin de karşısında duracağız. Hilafet tartışmasını kamçılayanların, alarm zilleri çalanların hepsi hastalıklıdır.” diye konuştu.