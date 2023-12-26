Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir'

MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında CHP genel Başkanı Özgür Özel hakkında net konuşarak, “CHP, DEM kadar milli güvenlik sorundur. Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" dedi.

Dün mecliste süren Genel Kurul görüşmesinde DEM Partinin kürsüye çıkmasından sonra Kurul’u terk eden Bahçeli, basın mensuplarına CHP’yi de dinlemeyeceklerini açıklamış ve AYM’nin yapması gerekeni yaptığını öne sürmüştü.

Bugün grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, DEM Partisinin bir milli güvenlik sorunu olduğunu belirtip, CHP’nin de DEM kadar milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Konuşmasında DEM Partililerin maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, AYM Başkanı hakkında, “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?” ifadelerini kullandı.

“SOKAKTA BİLE YÜRÜYEMEYECEKTİR”

Özgür Özel hakkında konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırzop siyaseti ile bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozu ile uyuşturulduğu ortadır. Ortak bildiriye imza atmayarak şehitlerimizin kemiğini sızlatan bugünkü CHP DEM kadar güvenlik tehdidir.

Sayın Güler'den Meclis'i bilgilendirmesini isteyen zihniyet şuursuz ve çamurdur. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir”