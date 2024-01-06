Flaş haber. Bahçeli TFF'yi yerden yere vurdu

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Flaş haber. Bahçeli TFF'yi yerden yere vurdu
Süper Kupa krizinde yaşanan olaylara tepki gösteren Devlet Bahçeli TFF'yi süreci iyi yönetememekle suçladı.

MHP Genel Merkezi'nde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli Süper Kupa krizi üzerinden TFF'ye yüklendi.

"Süper Kupa finali Riyad'da yapılacakken ertelendikten sonra ortaya çıkan suni gündem Türkiye'nin bölgeyle olan ilişkilerine ve diyaloguna zarar vermekten başka bir işe yaramıştır." sözlerini kullanan Bahçeli, "Türk futbolunun eksikliği futboldur. Onun haricinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonu süreci iyi yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray da akıllıca ve sakin davranamamıştır." Diyen Bahçeli, "Kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasi çekişmenin malzemesi yapmaya kalkışmamalıdır." Sözlerini söyledi.

"Atatürk'ün bir futbol maçında kötüye kullanılması maçtan önce her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulup önlemlerin alınmamasının ihmalkarlık veya basiretsizlik olduğunu gösterir. Bu durumda Türk futbolunun batağa saplandığı anlaşılır." Vurgulayan MHP Genel Başkanı, şunları kaydetti:

"Maçın Riyad'da oynanmasının sebebi ve protokolün neden ihlal edildiği anlaşılmaz bir durumdur. Riyad krizinin içine giren herkes özür dilemekle kurtulamaz. Türk futbolunu siyasi meselelerin içine sokmanın vatanseverlikle ilgisi yoktur."

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