Bahçeli, “işi kolay kılalım” diyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaparak, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Bahçeli'nin, 2019'daki, “Buluşma yerimiz zillet değil, millet” ifadesini hatırlattı ve “Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli.” diye konuştu.

Yönter, "Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı... Bu çağrının samimiyetini görmek lazım... Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz.” dedi.

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İYİ Parti adına ilk cevap Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın’dan geldi. Akalın, “Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur; bize ihtiyaç yoktur" dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray ise "İYİ Parti içinde bir grup, yerel seçimlerde AKP ve MHP ile iş birliğini savunuyor. Diğer bir grup da '2018’de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık' diyen Parti Başkanı gibi düşünüyor. 'İşte önümüze fırsat geldi, rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz?' diyorlar" iddiasında bulundu.

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MHP’nin İYİ Parti’ye “yerel seçimlerde ittifak yapalım” çağrısında bulunurken “ortak paydamız Türk Milliyetçiliğidir” demek yerine “komşuluk hukuku”nu öne çıkarmasının sebebi belli...

İttifakın temeli Türk Milliyetçiliği olarak tespit edilse, o takdirde MHP’nin Siyasal İslamcı iktidarı desteklemekten vaz geçmesi gerekir! Böyle bir karar söz konusu bile değildir.

MHP’nin İYİ Parti’yi çağırdığı yer, AKP iktidarının yanıdır!

İYİ Parti’yi kuranlar, MHP’den, “AKP iktidarını destekliyor” diye kopmuştu! Öyleyse, şimdi böyle bir dönüş yapmaları nasıl mümkün olabilir? Böyle bir dönüşün, ülkeye ne gibi bir hayrı olabilir?

MHP’nin bu çağrıyla, büyük şehirleri CHP’nin elinden alma operasyonu yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Yüzde 10 civarındaki oy desteğini çekerseniz, CHP, büyük şehirlerin tamamını kaybeder. Tabii seçmen, böyle bir karara karşı çıkmazsa...

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MHP, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İYİ Parti’ye ittifak çağrısı yapmış olsaydı, böyle bir ittifakın anlamı büyük olurdu. O zaman ortak Cumhurbaşkanı adayı ile halkın huzuruna çıkılır ve ülkenin siyasi yapısı, olumlu yönde değişebilirdi...

MHP, AKP’yi desteklemekten vaz geçmediğine ve hâlâ İYİ Parti’yi “zillet ittifakı” içinde bulunmuş olmakla suçladığına göre “gelin komşu olalım” diyerek AKP’nin başta İstanbul olmak üzere büyük şehirleri CHP'nin elinden almasını kolay kılmaya çalışıyor. Çağrının sebebi bundan ibarettir...

İYİ Parti, kendi varlık sebebini yok sayacak bir adım atmaz herhalde...