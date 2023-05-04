Bahçeli parlamenter sistem için ‘Hayal tacirliğidir’ dedi akıllara geçmişteki sözleri geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i tekrar uygulamayı hedeflemek, binbir gece masalları kadar gerçek dışıdır, hayal tacirliğidir.” Sözleriyle muhalefete yüklendi. Bu sözler akıllara Bahçeli’nin “Recep Tayyip Erdoğan, aslında Türk tipi değil 'Tayyip tipi' başkanlık hayalleri kurmaktadır” sözlerini getirdi.

Bahçeli parlamenter sistem için ‘Hayal tacirliğidir’ dedi akıllara geçmişteki sözleri geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da yurttaşlara seslenirken “Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez. Bu itibarla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i tekrar uygulamayı hedeflemek, binbir gece masalları kadar gerçek dışıdır, hayal tacirliğidir. Milletin geleceği, nasıl ve ne zaman yapılacağı belirsiz bir hükümet sistemi değişikliği ile karartılamaz. Siyasi kriz ve koalisyon dönemlerine geri dönemeyiz. İstikrarsızlığa özlem duymak, Türkiye’nin önüne taş koymaktır. Türkiye’nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geleceğin mimarı da Cumhur İttifakı’dır" dedi.

AKILLARA 2015 MİTİNGİ GELDİ

Bahçeli’nin miting sırasında Millet İttifakı’na Güçlendirilmiş Parlamenter sistem vaadi üzerinden yüklenerek “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i tekrar uygulamayı hedeflemek, binbir gece masalları kadar gerçek dışıdır, hayal tacirliğidir” sözleri akıllara geçmiş yıllardaki konuşmalarını getirdi.

MHP lideri 2015’te seçim çalışmaları sırasında Manisa mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve o dönem gündemde olan başkanlık sistemi tartışmalarını hedef alarak “Recep Tayyip Erdoğan, aslında Türk tipi değil 'Tayyip tipi' başkanlık hayalleri kurmaktadır. Bütün yetkilerin kendisinde toplandığı, yargının kendisine bağlandığı, yasama organı Meclis'in kendi kontrolüne sokulduğu, denge, denetim ve fren sistemi olmayan, tek adam diktatörlüğü, tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

PARLAMENTER SİSTEMİN KİME NE ZARARI VARDIR?

Bahçeli ayrıca “Parlamenter sistemin kime ne zararı vardır? Kendisini ve ailesini kurtarmak amacındaysa paşa paşa mahkemeye çıkacaktır. Kumpas, dublaj, paralel ezberini sürdürecekse 30 gün sonra yüce divan yolu kendisi için açılacaktır.” sözlerini de kullanmıştı.

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