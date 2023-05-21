Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

Hastane açılışında 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu hakkında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:

28 Mayıs'ta seçime gidilmektedir. Şimdi 14 Mayıs'ta yapmış olduğunuz çalışmaların yarım kalmaması lazım. Sandığa yine gidiniz. 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak lazımdır. Bu yönetim tarzına ihtiyaç vardır. Çok partili koalisyonlarla ülke başarı sağlayamaz.

28 Mayıs seçimlerine mutlak suretle gitmelisiniz. Bu eserlerin devamını arzuluyorsanız Recep Tayyip Erdoğan demelisiniz.

Şurada çok güzel bir ifade var; 'Yapacağız dediniz, yaptınız. Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan.'