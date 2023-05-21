Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy oranı yüzde 8,5, Bay Bay Kemal'e verilen 90,5; 8,5 nere 90,5 nere?" diyerek Hataylı vatandaşlardan oy istedi.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’nin açılışı için Hatay’a gitti. Erdoğan ilk olarak Antakya 2’nci Etap Konya Konteyner Kent’inde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Hatay'da depremzedelere hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtası ile Hatay'ın tüm ilçe ve mahallerindeki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Tüm vatandaşlarıma 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İstikbalinize iradenize sahip çıktınız. Koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Kürt Türk Nusayri diye bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz.

14 Mayıs'ta kararını Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan, diğer partilerden yana da kullanan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı iletiyorum. Bizim için sizin oyunuzu almak önemlidir. Elbette sizin teveccühünüze sahip olmak önemlidir. Tercihini demokratik yollarla göstermesi daha da önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri vardır. Şu anda buradaki kardeşlerimizin sayısı 30 bin. 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile inatlaşanlardan olmadık.

"NEREDE KUSURUMUZ VARSA ONU DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hataylı kardeşlerim burada toplandığına göre kalpten kalbe yol var. Millete tepeden bakanlardan olmadık. İnsanımızı tahkir etmedik, birleştirenlerden, kucaklaştıranlardan yana olduk. CHP genel başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışları etmek aklımızın köşesinden geçmez. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Nerede kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz.

28'nde sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Hep beraber nasıl bugüne geldiysek yine beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Gönüller kazanmak için koşturacağız.

Asrın afeti 6 şubatta ülkemizle birlikte insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 14 milyon insanımız mağdur oldu. 50 bin insanımızı kaybettik. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Birçok vilayetimizde hasar görmeyen ev yoktu. Tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evi ve iş yeri yıkılan vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerek deprem alanının büyüklüğü gerek hava şartları nedeni ile ilk günlerde zorlansak da kısa sürede toparlandık.

"BAKIN AFAD'IMIZ KIZILAY'IMIZ BURADA"

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Size bir daha yardım göndermeyeceğiz diyordu CHP'nin trolleri. Bakın AFAD'ımız Kızılay'ımız burada. Konya Belediye'miz burada. Sizi oraya kardeş yaptık, dedik. Depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanlarımız bir an olsun sahadan ayrılmadı. Sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz depremzedelerimize yardımcı oldular. Asrın felaketi karşısında asrın yardımlaşmasını göstererek süratle yaralarımızı sarmaya başladık.

Bu hastanenin temelini attığımızda muhalefet 3 ayda hastane mi yapılırmış, dedi. Biz kovid döneminde Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener hastanesini yaptık. Aynısını Anadolu yakasında Pakize Öz Hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, çalışarak geliyoruz. 3 ayda bu nasıl olur diyenler, ya sizin hayatınızda bir eser var mı? 35 bini aşkın personel bölgede görev yaptı.

"BİZ BURADA MEZHEBİ BİR AYRIM VAR DİYE BU YATIRIMI YAPMIYORUZ"

Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil bir gerçeği ortaya koymak için. Tayyip Erdoğan'a Defne'de verilen oy yüzde 8 buçuk, Bay bay Kemal'e verilen 90 buçuk. Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bensem orada yaşayan insan olduğu için bu talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak. 650 bin görevli ve gönüllümüz canla başla hizmet etti. Yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını ve desteğini yanımızda hissettik.

Depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmının teslimatını gerçekleştirdik. Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız buradaydı. Karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. En büyük yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetlemiştik. Belediyelerimiz alt yapıdan üst yapıya aş evlerinden konteyner kent kurulumuna kadar sizleri desteklediler. Arkadaşlarımız reklam yapmadı, başkaları gibi enkaz önünde poz vermek için gelmediler. Rabbim hepsinden razı olsun. Geçici barınma alanlarının kurulması depremzedelerimiz için kritik öneme sahipti. Geçici barınma merkezleri ile iş yerlerimizi de faaliyete geçirdik. Şu anda kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları da eylül ekime kadar bitirmenin gayreti içindeyiz."

Değerli kardeşlerimi Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi olmak üzere inşa sürecini başlattık. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere 251 bin konutu inşa etmiş olacağız. Muhalefetin diline doladığı defne hastanesini de bugün açıyor olacağız.

"BUNLAR TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR"

Sandıkta bunlara haddini bildirmeye, bunları emekli etmeye hazır mıyız. Ne söz verdiysek tek terk yerine getiriyoruz. Evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Hedefimiz 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır. depremin bize hatırlattıklarından biri de fani olduğumuzdur. Arkamızda minnetle yad edilecek eserler bırakmaktır. Amacımız milletimize "Bir Erdoğan vardı, mert adamdı, yürekli adamdı" dedirtebilmek. Düşüncemiz ne ise zikrimiz o oldu. Milletimizin gözünü boyamaya tenezzül etmedik. Milletimizin önüne karnemizi koyup oy istedik. Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristler ile kol kola el ele dolaşan bay Kemal var. Ondan benim ülkeme fayda olur mu? Gereken cevabı vermek için önümüzdeki bir hafta usanmadan çalışıyor muyuz. Hatay'dan bu defa farklı bir oy bekliyoruz.

Aile ve gençlik bankamızın kurulması ile inşallah gençlerimizin evliliğinin yolunu açacağız. Bu CHP, İYİ Parti ve yanındakiler LGBT'ci midir. Peki AK Parti'ye MHP'ye LGBT sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

"MAYIS'TA YARIM KALAN İŞİMİZİ 28 MAYIS'TA TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

Gabar'ı teröristlerden arındırmasak bu petrolü çıkarabilir miydik. Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışıp pazar akşamını pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım. Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o vardır. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce j14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Meclis çoğunluğunu bize vererek milletimiz eski sistemi istemediğini ortaya koydu. 49.5 oy oranı ile şahsımıza teveccüh gösterdi milletimiz. Önümüzdeki pazar günü sandığa tekrar güçlü şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum Pazar günü karşımızda sadece CHP'nin genel başkanı olacak. FETÖ'cülerle iş tuttuğunu söyleyen birine güven olur mu? Seçimden önce bedava konut vadedip depremzedelerimizi kaldıkları yerden atmaya çalışan birine itibar edilir mi?

Selo'yu bırakacağım diyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Onun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Cezaevlerinin kapılarını kıracağız, Öcalan da dahil olmak üzere bunları serbest bırakacağız diyor. Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere haftaya pazar yüz vermeyecektir. Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, ülkenin yönetimi emanet edilmez.

SSK'nın başında olduğunda SSK hastanelerini batıran insansın sen. Daha seçimi bile kazanmadan bu şekilde azgınlaşanlar yönetime gelseler milletimize nefes bile aldırmazlar. Bu habis zihniyetin tekrar hortlamasına dur diyeceğiz.

Buradan yurt dışında yaşayan kardeşlerim, seçimin ilk turunda sandıkları patlattınız. İkinci tur seçimlerine de büyük teveccüh gösterdiğinizi görüyorum uzun kuyrukların sizi yıldırmadığından memnuniyet duyuyorum. Sandıklara mutlaka giderek oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Sizleri Allah için seviyorum."