Erdoğan’ın deprem bölgesinde birbiriyle çelişen sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Evi ve işyeri depremde hasar gören vatandaşlarımın tamamını yeni yuvalarına kazandırana kadar durmadan çalışacağız. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne hareketlerine rağmen depremzede kardeşlerimizin bize verdiği destek büyük bir moral desteği olmuştur. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bilhassa afetin ilk günün de hava şartları nedeniyle yaşasan aksiliklere rağmen ulaşılmıştır.”

YETİŞEMEDİK DEYİP HELALLİK İSTEMİŞTİ

Erdoğan’ın buradaki konuşmasında söylediği “Bilhassa afetin ilk günün de hava şartları nedeniyle yaşasan aksiliklere rağmen ulaşılmıştır.” sözleri akıllara şubat ayında müdahalede geç kaldıkları için ‘helallik’ istediği konuşmasını getirdi.

Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Adıyaman'da 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar sebebiyle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” demişti.