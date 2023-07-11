Bahçeli zamları depreme bağlayıp sabır istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üst üste gelen zamları deprem felaketine bağladı. Vatandaşlardan sabır isteyen Bahçeli “Bu düzenlemeler can sıkıcı da olsa daha güzel ve gelişmiş bir ülke tablo hasıl olmak için dişimizi sabırla sıkmamız işin doğası gereğidir" dedi.

Bahçeli zamları depreme bağlayıp sabır istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada seçim sonrası başlayan zam furyasını depreme bağladı ve sabır istedi.

Bahçeli açıklamasında, "TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, kanun tekliflerini kabul ederek milletimizin beklentilerini karşılamak durumundayız. Depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin neden olduğu maliyetlerin yanında ekonomi faturası 104 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

Zamları depreme bağlayan Bahçeli, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler can sıkıcı da olsa daha güzel ve gelişmiş bir ülke tablo hasıl olmak için dişimizi sabırla sıkmamız işin doğası gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kur-faiz-enflasyondaki oynaklıklar sağlıklı bir yönetim sistemi, güçlü bir iktidar ve millet desteğiyle gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir."

EMEKLİLERE 'SEYYANEN ZAM' ÖNERİSİ

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara da değinen Bahçeli, "Memur ve emekliye yapılacak zamların destekçisiyiz. Emeklilerimiz yüzde 25'lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir. Gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı düzenlemeleri gözden geçirilmelidir" diye konuştu.

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