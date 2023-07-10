Uzman isim vergi kalemlerine gelecek yeni zamları açıkladı

Diken'in haberine göre, geçtiğimiz hafta pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı.

Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu zamlarının cari açığı kapatmak için yapıldığını söylemişti.

“Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz” diyen Şimşek’in bu açıklamasıyla yeni zamlara işaret ettiği öngörülüyor.

Şimşek’in açıklamasından sonra vergi uzmanı Bingöl, Twitter’dan bazı vergi kalemlerinde artış beklediğini yazdı.

Bingöl’ün mesajı şöyle: “Bütçedeki açık o kadar büyük ki; vergilemede kümesteki kazları yolma aşamasından sinekten yağ çıkarma aşamasına geçildi! Yurtdışı çıkış harcından, gümrük sunum ücretine, poşet vergisinden, akaryakıt ÖTV’sine, bandrol ücretinden, paylara kadar her kalemde zamlara hazır olmak gerek.”