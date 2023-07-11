Vekillerin emekli maaşına dev zam jet hızıyla geçti

Milletvekillerinin emekli maaşına 14 bin lira zam yapıldı. AKP’nin konuyla ilgili verdiği önerge tartışılmadan jet hızıyla komisyondan geçti.

Vekillerin emekli maaşına dev zam jet hızıyla geçti

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için Torba Yasa Teklifi’ne özel bir hüküm konuldu. Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan maaşlarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkartılmasının yolu açıldı.

Torba Yasa Teklif’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AKP Milletvekilleri Orhan Yeğin ve Mehmet Kırpınar’ın imzalarıyla ortak bir önerge verildi. Önerge ile eski TBMM Başkanı ve milletvekillerinin emekli maaş zammından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

GEREKÇE: PARALEL DÜZENLEME

Üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayan önergenin genel gerekçesi şöyle açıklandı: “Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”

Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan hiç tartışılmadan jet hızıyla geçti.

Teklifin değişmeden yasalaşması durumunda ortalama 55 bin TL olan emekli milletvekili maaşı 69 bin TL’ye çıkacak. Bu düzenleme yapılmasaydı emekli milletvekilleri 9 bin TL dolayında artış alacaktı.

MAAŞ ARTIŞINDA ENGEL YOK

Milletvekillerinin maaşlarının en yüksek oranda artırılmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılması Meclis’in üzerinde en geniş uzlaşmayı sağladığı konu oluyor. Geniş kesimlerin enflasyon rakamlarının altında kalan emekli maaşları ile yaşamak zorunda bırakılmasına karşın milletvekilleri kolaylıkla maaşlarında artış yapabiliyor. Ancak bu düzenleme bu yıl emekli memurların maaş artışlarının yüzde 25 yerine yüzde 17.55’de kalmasına neden oldu. Gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanması nedeniyle AKP milletvekilleri bu kez de gösterge rakamlarını arttıran bir önerge hazırladı.

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