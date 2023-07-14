Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam talebine AKP'li o isim engel olmuş

İktidara yakınlığıyla bilinen Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilere seyyanen zammın hangi AKP’li tarafından engellendiğini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam talebine AKP'li o isim engel olmuş

Hükümete yakın ekonomist ‘şakkadanak’ Necmettin Batırel, emekli maaşlarına seyyanen zam neden olmadığına ilişkin paylaşımda bulundu.

En düşük emekli maaşının enflasyonun altında da kalması milyonlarca kişiyi mağdur ederken, dün Meclis'ten geçen yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emekli maaş zammı için yüzde 25 zam yapıldı.

EMEKLİ ZAMMINA MEHMET ŞİMŞEK ENGEL OLDU İDDİASI

Ekonomist Necmettin Batırel emekli maaşlarına seyyanen zammın bir sebepten kaynaklı karşılık bulmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necmettin Batırel, "Milyonlarca emeklinin beklediği haber gelmedi. Bahçeli'nin talebine Mehmet Şimşek onay vermedi. Maaşlara seyyanen zam yapılmadı. Gerekçe: artış, enflasyona yol açar" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmış; “Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.” diyen Bahçeli, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

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