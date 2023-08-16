Bahçeli’den Cahit Seyhanlı için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Cahit Seyhanlı için taziye mesajı yayımladı.

KAYNAK: İHA
Bahçeli’den Cahit Seyhanlı için taziye mesajı

Ses sanatçısı Cahit Seyhanlı, 84 yaşında vefat etti. Sanatçının ölüm haberini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi.

Cahit Seyhanlı için taziye mesajı yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Adanalı Cahit Seyhanlı, Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi. Kaldı ki Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı. Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönüle tercüman olmuştu. Adana’dan çıkıp Türkiye’ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim. Çukurova’nın yanık ve yüksek sesi Sayın Cahit Seyhanlı’ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geride bıraktığı 84 yıllık hayatını kemali edeple yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum.”

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