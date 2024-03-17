Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Kurtarıcı lider olarak görmek istiyoruz

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Kurtarıcı lider olarak görmek istiyoruz
MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde son seçimi olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız..

MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı başladı. Kurultay’da MHP’de tek aday olarak Devlet Bahçeli yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli kolunda sargı ile kürsüye çıktı. MHP’den yapılan açıklamada Bahçeli’nin ters bir hareket sebebi ile kolunda incinme olduğu belirtildi.

1300 delegenin oy kullanacağı kurultayda MHP’liler Devlet Bahçeli’yi “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı ile ayakta karşıladı.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan Bahçeli’nin açıklamalarında dikkat çeken detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘son seçimim’ açıklamasına verdiği cevaptı.

“AYRILAMAZSIN, YALNIZ BIRAKAMAZSIN”

Erdoğan geçtiğimiz hafta 81 ilin TÜGVA temsilcileri ile yaptığı bir görüşmede 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin kendisi için final seçimi olduğunu şu sözler ile açıkladı:

“Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak”

Erdoğan’ın gündem olan bu sözlerini basından duyduğunu açıklayan Bahçeli, Erdoğan’ın bu açıklamasının özellikle sol kesimlerde iştah kabarttığını ifade etti.

Kürsüden Erdoğan’a seslenen Bahçeli ‘Ayrılamazsın’ diyerek şu sözleri söyledi:

Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum; Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak size görmek istiyoruz

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