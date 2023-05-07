Bahçeli’den ‘İki Keklik’ performansı. Sosyal medyanın gündemine oturdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Balıkesir’de düzenlediği mitingde konuştu.
Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde ‘İki Keklik’ türküsünün hikayesini şiir formunda okuyarak anlattı.
Ancak türkünün sözlerini karıştıran Bahçeli’nin o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
“Edremit’e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi’yle eşi Şöhret Hanım’ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış’a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar ‘İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor…’ ”
İKİ KEKLİK TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ
İki keklik bir kayada ötüyor
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman, aman yetiyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman aman, yetiyor
Annesine karada haber gidiyor
Annesine karada haber gidiyor
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
İki keklik bir dereden su içer
İki keklik bir dereden su içer
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman aman, dert açar
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman aman, dert açar
Buna yanık sevda derler tez geçer
Buna yanık sevda derler tez geçer
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim