Bahçeli’den ‘İki Keklik’ performansı. Sosyal medyanın gündemine oturdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Balıkesir’de düzenlediği mitingde konuştu.

Bahçeli, konuşmasının bir bölümünde ‘İki Keklik’ türküsünün hikayesini şiir formunda okuyarak anlattı.

Ancak türkünün sözlerini karıştıran Bahçeli’nin o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“Edremit’e bağlı Güre köyünde geçen acıklı hikayeyi bilmeyen yoktur. Güre köyünün kahvecisi Mehmet Şevket Efendi’yle eşi Şöhret Hanım’ın oğlu Zekeriya, askerlik için Sarıkamış’a gider. Oğlunun şehadet haberini alınca ciğeri yanar, yüreğine ateş düşer. Ovadaki kekliklere bakarak ızdırabından ağıt yakar ‘İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik derdim bana yetiyor…’ ”

İKİ KEKLİK TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

İki keklik bir kayada ötüyor

İki keklik bir kayada ötüyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman, aman yetiyor

Ötmede keklik derdim bana yetiyor

Aman aman, yetiyor

Annesine karada haber gidiyor

Annesine karada haber gidiyor

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

İki keklik bir dereden su içer

İki keklik bir dereden su içer

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman aman, dert açar

Dertlide keklik dertsizlere dert açar

Aman aman, dert açar

Buna yanık sevda derler tez geçer

Buna yanık sevda derler tez geçer

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim

Yazması oyalı kundurası boyalı

Yar benim aman aman, yar benim

Uzunda geceler yar boynuma

Sar benim aman aman, sar benim