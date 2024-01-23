Bahçeli’den PKK’nın mağarasıdır dediği İsveç’in NATO üyeliğine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda açıklamalar yaptı.

Temmuz'da “İsveç PKK’nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stokholm aynısıdır” diyen Bahçeli Meclis'te İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceklerini açıkladı

Bahçeli Devlet Bahçeli İsveç’in NATO üyeliği için TBMM’de yapılacak görüşmede olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

Bahçeli şunları söyledi:

Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız, İsveç’e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımda destek vermiştir. Bu destek Genel Kurul’da da geçerli olacaktır.

"KANDİL NEYSE STOCKHOLM AYNISIDIR" DEMİŞTİ

Bahçeli, daha önce bir grup toplantısında “Böyle bir acizliğe nasıl göz yumacağız. İsveç PKK’nin avrupadaki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stokholm aynısıdır” demişti.

Bahçeli’nin açıklaması şöyleydi:

Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye, F 16’yla ilgili parmak sallanıyor diye, zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse, Stockholm aynısıdır.