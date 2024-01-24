TBMM'nin İsveç kararına en çok ABD sevindi. 'Beyaz Saray çok memnun'

Uzun süredir tartışmalara konu olan İsveç’in NATO’ya girişi, TBMM tarafından oylanarak kabul edildi. Meclise gelen teklife, görüşmelere katılan 346 milletvekilinin 287’si evet oyu verdi. 55 milletvekili gelen teklife ret oyu verirken 4 milletvekili ise İsveç’in NATO’ya katılımına çekimser oy verdi.

Gelen teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti, Saadet, YRP, HÜDA-PAR, TİP, Demokrat ve DSP hayır oyu kullandı.

“BIDEN İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖNCELİKTİ”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, teklifin NATO tarafından onaylanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu durumdan memnuniyet duyduklarını ve bu durumun başkan Biden için önemli bir öncelik olduğunu belirtti.

Sullivan, açıklamasının devamında İsveç’in NATO’ya katılımı ile ittifakın daha da güçlü olacağını açıkladı.

“KANDİL DAĞI NEYSE STOKHOLM AYNISIDIR”

Dün yapılan oylamada İsveç’in NATO’ya katılımına Evet oyu veren MHP’nin, 6 ay önceki açıklaması ile dün yaptığı açıklamanın birbiri ile zıt olması gündem olmuştu.

Temmuz ayında “İsveç PKK’nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stokholm aynısıdır” diyen Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsveç’in NATO’ya katılımına mecliste destek vereceklerini ifade etmiş, ardından meclise gelen teklife MHP olarak Evet oyu vermişlerdi.

CUMHUR İTTİFAKI AYNI FİKİRDE DEĞİL

287 oy ile kabul edilen teklife, Cumhur İttifakı içerisinde meclise giren partiler ve Cumhurbaşkanı oylamasında Erdoğan’a oy veren partiler, NATO oylamasında bu defa AKP ve MHP’nin tarafında olmadılar.

Gelen teklife Yeniden Refah, Hüda-Par ve DSP hayır oyu verdi. Bu partiler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a destek vereceklerini ifade etmiş, HÜDA-PAR ve DSP genel seçimlere AKP listelerinden katılmıştı.

Bu partilerin yanı sıra İyi Parti, Saadet, TİP ve Demokrat Parti’de gelen teklife hayır oyu verdi.

CHP’DEN AÇIKLAMA: NATO’NUN GENİŞLEME POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ

Oylama öncesinde konu ile alakalı bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, NATO’nun genişleme politikasını desteklediklerini açıklayıp şu ifadeleri kullandı: “NATO’nun yeni üyelerin katılımıyla genişleme politikasını destekliyoruz. Bu nedenle de bugün oylamada CHP olarak İsveç’in NATO’ya katılımına evet diyeceğiz”