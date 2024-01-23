Flaş Flaş.. Bahçeli: İsveç'in NATO üyelik sürecine Genel Kurul'da da destek vereceğiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda partisinin genel kurulda destek vereceklerini açıkladı.

MHP lideri Bahçeli haftalık grup toplantısında hem yurt içi hem de yurt dışında yaşanan gelişmelerin yanı sıra yaklaşan yerel seçimlere ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamasından satır başları şu şekilde:

CHP’nin Anadolu İrfanı karşısında mağlup olacaklarını belirten Bahçeli, Cumhur İttifakının 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin geleceğini inşa edeceğini söyledi:

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır.

Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız."

CHP’YE DERSİM TEPKİSİ

Özgür Özel Tunceli’yi ziyareti esnasında Tunceli yerine ‘Dersim’ ifadesi kullandığı için tepkilerin hedefinde olmuştu. Bahçeli bu konu üzerine şu sözleri ifade etti:

“İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir.

CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.”

MHP İLK MİTİNG’İ MERSİN'DE YAPACAK

Bahçeli partisinin ilk mitinginin Mersin’de yapılacağını açıkladı:

"Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

Ayrıntılar geliyor..