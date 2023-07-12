Bahçeli’yi ikna etmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı’nda büyük çatlak

Cumhur İttifakı’nda İsveç çatlağı büyüyor. İktidardan üst düzey bir görevlinin Devlet Bahçeli'yle görüşülerek MHP Genel Başkanı’nın ikna edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bahçeli’yi ikna etmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı’nda büyük çatlak

İngiliz haber ajansı Reuters, Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının Cumhur İttifakı’nda çatlağa neden olacağını açıkladı.

Bahçeli’nin dünkü açıklamasının ardından üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsveç’in NATO’ya üyelik süreci için biraz zaman gerekecek. Hem içeride hem dışarıda dengelere dikkat edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ya da hükümetten üst düzey bir yetkilinin MHP teması olacak” sözlerini kullandı.

169539.jpg

Bahçeli’nin açıklamalarının şu anda atılan adımlarla tam uyumlu olmadığını söyleyen aynı yetkili, “Dönüşte sayın Bahçeli ve MHP yöneticilerine alınan kararın perde arkası ve gerekçeleri aktarılacak. Eminim ki onlar da bu adıma destek verecektir” söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında Vilnius’ta saatler süren görüşmenin ardından Pazartesi gece basın açıklamasında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in üyeliğe kabul protokolünü TBMM’ye bir an önce göndermeyi ve bir an önce geçmesi parlamento ile yakından çalışmayı kabul ettiğini… açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” demişti.

Erdoğan’ın bu konudaki adımı Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

erdogan-reuters-1.jpg

Bahçeli dün TBMM grup toplantısında, ancak İsveç hükümetinin “köhne ve kötürüm” politikalarından 180 derece dönüş yapması halinde konuya itiraz etmeyeceklerine işaret ederek bu kararın Erdoğan’a ait olacağını söylemişti.

0x0-mhp-lideri-devlet-bahceliden-isvecin-nato-uyelik-basvurusuyla-ilgili-flas-mesaj-muttefik-olacaksak-mertce-olal-1689078974170.jpeg

Bahçeli, Ankara’nın NATO’daki hamlelerini dün yerden yere vurmuştu.

Bahçeli, “Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istedi diye, F-16’yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?” ifadesini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor Spor
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor