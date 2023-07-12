Bahçeli’yi ikna etmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı’nda büyük çatlak

İngiliz haber ajansı Reuters, Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının Cumhur İttifakı’nda çatlağa neden olacağını açıkladı.

Bahçeli’nin dünkü açıklamasının ardından üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsveç’in NATO’ya üyelik süreci için biraz zaman gerekecek. Hem içeride hem dışarıda dengelere dikkat edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ya da hükümetten üst düzey bir yetkilinin MHP teması olacak” sözlerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının şu anda atılan adımlarla tam uyumlu olmadığını söyleyen aynı yetkili, “Dönüşte sayın Bahçeli ve MHP yöneticilerine alınan kararın perde arkası ve gerekçeleri aktarılacak. Eminim ki onlar da bu adıma destek verecektir” söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında Vilnius’ta saatler süren görüşmenin ardından Pazartesi gece basın açıklamasında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in üyeliğe kabul protokolünü TBMM’ye bir an önce göndermeyi ve bir an önce geçmesi parlamento ile yakından çalışmayı kabul ettiğini… açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” demişti.

Erdoğan’ın bu konudaki adımı Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya üyeliğine yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bahçeli dün TBMM grup toplantısında, ancak İsveç hükümetinin “köhne ve kötürüm” politikalarından 180 derece dönüş yapması halinde konuya itiraz etmeyeceklerine işaret ederek bu kararın Erdoğan’a ait olacağını söylemişti.

Bahçeli, Ankara’nın NATO’daki hamlelerini dün yerden yere vurmuştu.

Bahçeli, “Milli varlığımızı doğrudan tehdit eden kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine ve haraç toplamasına kendi başkentinde göz yuman mahut ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece ABD istedi diye, F-16’yla ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz?” ifadesini kullanmıştı.

