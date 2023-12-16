Bahçeli’den Şeyh Sait çıkışı: Hınıslı Sait vatan hainidir. Onu savunan da vatan hainidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada AKP tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun bir bulvara Şeyh Said'in isminin vermesi ile başlayan tartışmalara günler sonra dahil oldu.

Şeyh Said'e bazı çevrelerin övgüde bulunmasını eleştiren Bahçeli, "Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır, katildir, canidir, emperyalizmin uşağıdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, bulvara Şeyh Sait'in isminin verilmiş olmasının Diyarbakır halkına da bir hakaret olduğunu belirtti.

"HINISLI SAİT BİR VATAN HAİNİDİR"

Bahçeli, “TBMM'de Kürtçe konuşma yapılması, ayrıca bir haine karşı son zamanlarda artan ilgi ve övgülerdir. Dil demek millet demektir. Türkiye'nin dili Türkçe'dir. Herkesin anadili saygındır ama anadil bahanesiyle Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade etmemiz düşünülemeyecektir. Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Kim övgü ile bahsediyorsa o da haindir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmıştır" dedi.

“AK PARTİ İLE ÇÖZMEYECEĞİMİZ SORUN YOKTUR”

AKP ile MHP arasında anlaşmazlıkların olduğu iddialarına da yanıt veren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak büyük resme bakıyor, ormanın bütününe odaklanıyoruz. Fitne akınına hazırlıklıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı bu dönemde yeni Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Devir artık Türk devridir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Yerel yönetimlere düşen zillet lekesini kazıyarak çıkarmak müstesna bir hizmettir” dedi.

“MUHALEFET BİR HASTALIĞIN PENÇESİNDE”

Konuşmasının devamında muhalefete de yüklenen Bahçeli, "CHP, İP ve DEM zillet ile hezimet arasında sarkaç gibi sallanmaktadır. Bu partiler hem demokrasiye hem de Türkiye’ye zarar veriyorlar. Muhalefet bir hastalığın pençesinde. Birbirlerine demediğini bırakmayanların Türk siyasetinde varlığı demokratik utançtır. Bizim için asıl tehlike siyasete yuva yapmış siyasilerdir. CHP güvenlik sorundur. Sözde bölücü parti DEM Parti güvenlik tehdididir" dedi.

“MUHALEFET BİR HASTALIĞIN PENÇESİNDE”

Konuşmasının devamında muhalefete de yüklenen Bahçeli, "CHP, İP ve DEM zillet ile hezimet arasında sarkaç gibi sallanmaktadır. Bu partiler hem demokrasiye hem de Türkiye’ye zarar veriyorlar. Muhalefet bir hastalığın pençesinde. Birbirlerine demediğini bırakmayanların Türk siyasetinde varlığı demokratik utançtır. Bizim için asıl tehlike siyasete yuva yapmış siyasilerdir. CHP güvenlik sorundur. Sözde bölücü parti DEM Parti güvenlik tehdididir" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

31 Mart eşiğini kazasız belasız atlatacaklarını belirten Bahçeli, "Allah’ın izni ile 31 Mart eşiği sağ salim kazasız bir şekilde aşılacaktır. AKP ile yaptığımız görüşmelerde Türk ve Türkiye’ye odaklandığımızı karşılık gözetmeksizin hedeflerimiz için çalıştığımızı söylemek istiyorum

Mesele hangi belediye başkanlıklarının partimizde olmasından daha çok cumhur ittifakı olarak neyi ne kadar başarabilirizin sorusuna cevap aramaktayız. Her şey değişip ters yüz olsa da Türk milleti kıyamete kadar yaşayacak.

Bulanık suda balık avlayacak merakımız yok. Önce ülkem ve milletim diyorsak bunu seve seve yapmalıyız. Biz neysek oyuz ne dediysek yaparız. Ayırmadan Türkiye için çalışacağız. Herkes için herkese göre belediye diyeceğiz. İstikrar ve hizmet için çalışacağız. Kimse fıtrat değişir sanmamalı bu kan yine o kandır.

Büyük resme kafa yoruyoruz. Siyasi kulislere kapalıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş mutabakata vermiş yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele yoktur" dedi.

FENOMENLERE DE DEĞİNDİ

Fenomenlerden bir avuç çapulcu diye bahseden Bahçeli, "Fenomen adıyla ortaya dökülüp servetinin kaynağı muamma olan bir avuç çapulcunun yarattığı olumsuz hava ve insanımızda yarattığı öfke hali. Sosyal medya hesapları, tarikatların şımarıklıkları, maneviyat dolandırıcılarının şovları tahammül sınırlarını aşmaktadır. Aklını kaçırmış gibi para harcayıp kahvesini altın tozuyla yudumlayan arsızların mantar gibi bitmeleri sistem sorunu olarak belirtilmektedir.

Futbolda bir takım insanların faiz için astronomik paralar yatırması, sadece hukuksuzluk değil, maneviyat sorunudur. Daha çok faiz alma, bunlara da gayrimeşru yollarla ulaşma çabası sosyolojik rahatsızlığa yol açmıştır.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ülkesine çekip gitmesi hep bu kurnazlığa destektir. Elbette Türk adaletinin önünde hesap vermekle yükümlüdür Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu" ifadelerini kullandı.

"TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ"

Ankaragücü başkanının hakeme yumruk atması konusunda ise,

"TFF süreci sağduyu ile yönetememiştir. Masum insanlarımız şehit edilirken çıtı çıkmayanları birden bire seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü çarpıklıktır. Hakemimize vandal saldırıyı lanetliyoruz. Hedef sahaların ve tribünlerin ateşi ile toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermektir" dedi.