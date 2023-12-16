AKP milletvekili Şeyh Sait'in torunu çıktı. Şeyh Sait'i eleştirenleri tehdit etti

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri vatan haini Şeyh Sait oldu. Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'in ismi verileceğinin duyurulması sonrası tartışmalar alevlendi.

Konuya tepki gösterenler ve destek verenler arasında tartışmalar sürüyor.

Son olarak AKP Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’i eleştirenleri tehdit etti.

Şeyh Said'in torunlarından olan Abdurrahim Fırat sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fırat, Şeyh Said'e yönelik hakaret oluşturan sözler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Fırat, "Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatın Şeyh Said Efendi hakkında sarf ettiği beyanlar hakkında TCK hükümlerine göre hakaret oluşturan sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şeyh Said Efendi sahipsiz olmadığı kamuoyuna beyan ederim" ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza atmıştı. Belediye yapımı devam bulvara ölücü Şeyh Said’in adını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise “Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık” paylaşımı yaptı.

Olay sonrası tartışmalar alevlendi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeyh Said isyanıyla ilgili olarak, "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" demişti. Özel’in bu sözleri sert eleştirilere neden oldu.

Özel'e tepki gösteren Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, "Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır’ın yiğit evladı Ziya Gökalp’in adını vereceğiz” diye konuşmuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeyh Sait haindir. Bu konuda çok netim. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafındayım!" ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ ÖZDİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatan haini Şeyh Said’i savunanlara tepki gösteren Yılmaz Özdil, " “Bugün itibariyle akşamın bu saati oldu, hala bir başka vatan hainine sempati gösterilmedi, hayret!” ifadelerini kullandı.