Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bahçelievler’de, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, iddiaya göre husumetlisi oldukları gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 20 yaşlarındaki genç, kafasında aldığı mermi ile ağır yaralanırken, saldırganlar araçla kaçtı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İHA

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Mahalleye araçla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi oldukları 20’li yaşlardaki Özgür D.’ye silahlı saldırı düzenledi.

Bina önünde saldırıya uğrayan Özgür D., kafasından aldığı mermiyle yere yığılarak ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis sokağı şeritle yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis ekipleri sokakta ve bina bahçesinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptı. Polis yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 10 tane boş kovan buldu. Sokaktaki ve bina bahçesindeki incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ağır yaralanan 20’li yaşlardaki Özgür D’nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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