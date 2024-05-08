Bahçeli’nin iddianame kabul edilsin çağrısından sonra Sinan Ateş iddianamesini mahkeme kabul etti

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Bahçeli’nin iddianame kabul edilsin çağrısından sonra Sinan Ateş iddianamesini mahkeme kabul etti
Sinan Ateş iddianamesinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “iddianame kabul edilsin” çağrısından sonra kabul edilmesi dikkat çekti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamenin Bahçeli'nin çağrısının ardından kabul edilmesi dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Sinan Ateş davasında yargılama sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, "Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz" diye konuşmuştu.

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmasını 2 yıl 4 ayın ardından 29 Nisan’da tamamlamış, Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında tetikçi Eray Özyağcı’nın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'li avukat Serdar Öktem, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile cinayet büro komiseri M.E.A. da yer alıyor.

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