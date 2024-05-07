Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş iddianamesine tepki. ‘İçi boş kağıt parçası’

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Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş iddianamesine tepki. ‘İçi boş kağıt parçası’
Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Ateş, iddianameye ilişkin 'İçi boş kağıt parçası' ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan ve 22 şüphelinin yargılandığı iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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“İÇİ BOŞ KAĞIT PARÇASI”

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla iddianameye tepki gösterdi. İddianameyi 'içi boş kağıt parçası' olarak nitelendirdiği iddianamenin kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendiğini belirten Ayşe Ateş, çocuklarının kendisine 'Babamızı polisler mi öldürdü' diye sorduğunu, kendisinin ise onlara her defasında 'Yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar' diyerek devlete olan güvenlerini kaybetmelerine mani olmaya çalıştığını ifade etti.

Ateş, açıklamasının devamında, “Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda” ifadelerini kullandı.

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"HESABINI YARGI ÖNÜNDE TEK TEK SORACAĞIM"

Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelesini siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğini belirten Ateş, başkalarının çocukları rahat uyusun diye kendi çocuklarına reva görülen gözyaşlarının, kendi çocuklarımı elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağını vurguladı.

Ateş, ayrıca kendisine ve çocuklarına uyku haramsa kendilerinin bugün bu durumda olmasına neden olan tek bir failin bile rahat uyku uyumasına müsaade etmeyeceğini belirtti.

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