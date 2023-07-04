Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye tepki

Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’de mülteci veya göçmen değil geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır, ve bunların sayıları 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır" şeklindeki açıklamalarına Ümit Özdağ tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada göç konusuna dikkat çekti.

Bahçeli, diğer insanların sessiz kaldığı bir dönemde MHP’nin göç konusuyla ilgilendiğini ve üzerinde konuştuğunu belirtti.

Göç konusuyla ilgili projelerin hazırlanmasının kolay olmadığını vurgulayan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarını kamuoyuyla, devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştıklarını ifade etti.

Bahçeli, Türkiye’nin Allah’ın izniyle bu yükün altından kalkabileceğine inandığını dile getirdi ve ganimet peşinde olanların boş döneceklerini söyledi.

Ayrıca Bahçeli, Türkiye’de mülteci veya göçmen olmadığını, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacıların olduğunu ve bu sayının 13 milyon olduğunu söylemenin yanıltıcı bir bilgi olduğunu belirtti. Düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

“KARŞI ÇIKMANIZ İÇİN SİZE KAÇ LAZIM?”

Bahçeli’nin bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Matematikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar. 2×2 kaç eder? Jeolog gülümsemiş “Size kaç lazım?” diye sormuş. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak yok diyenlere sormak lazım.

Erdoğan'ın sığınmacı ve kaçak politikasına Türk milliyetçisi olarak karşı çıkmanız için size kaç lazım?

Gelelim Türkiye'deki yabancıların sayısına. 5 milyon kayıtlı Suriyeli, 2 milyon kaçak Suriyeli, 2 milyonu aşan Afgan, 2 milyon Afrika ülkesinden insan ve 2 milyon İranlı, Iraklı, Paki, Rus, Ukraynalı vs. toplam 13 milyon.”

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