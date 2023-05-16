Bahçeli'nin sağ kolunun ilk tur gecesi Sinan Oğan'a hakareti ortaya çıktı. İşte o hakaret

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın, seçim gecesi Sinan Oğan’a “Mezar soyguncuları sizi” şeklinde hakaret etti.

Bahçeli'nin sağ kolunun ilk tur gecesi Sinan Oğan'a hakareti ortaya çıktı. İşte o hakaret

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti. Sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

İlk turun gecesinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde yurtdışındaki oy sayım işlemleri sürerken birtakım manipülasyon yapıldığı duyumlarını aldığını söylemişti.

OĞAN: YSK'YI UYARIYORUM

Oğan sosyal medya hesabından, “'Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK'yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır." paylaşımını yaptı.

BAHÇELİ’NİN DANIŞMANI: MEZAR SOYGUNCULARI SİZİ

Oğan'ın paylaşımına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız hakaret edici laflarda bulundu.

Yıldız, "Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi" diyerek hakaret etti.

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OĞAN İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2. oranında oy aldı. Oğan'a verilen oylar ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı yarışında kritik öneme sahip olduğu tartışılıyor.

Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna 'İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak' diyerek yanıt verdi.

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