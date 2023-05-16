Oğuzhan Uğur Sinan Oğan'a sorulan 2. tur sorusunu paylaştı. ‘Açık konuşacağım’ deyip cevapladı

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti. Sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2. oranında oy aldı. Oğan'a verilen oylar ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı yarışında kritik öneme sahip olduğu tartışılıyor.

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Sinan Oğan'ın Mevzular Açık Mikrofon programındaki 2.tur cevabını paylaştı.

Sinan Oğan aylar önce Mevzular Açık Mikrofon'da 2. tur sorusunu yanıtladı.

“KENDİMİZİ YERİ GELDİĞİNDE FEDAKARLIK YAPACAK GÜÇ OLARAK DA GÖRÜYORUZ “

Bir gencin "Hiçbir milliyetçi kesseniz HÜDA-Par'la yan yana yürümez dediniz, 2. turda nasıl bir tavır içinde olursalar kesseniz yan yana yürümeyiz dediğiniz milliyetçi kesim Cumhur İttifakına oy verir?" sorusuna

Sinan Oğan cevap olarak şunları söyledi:

2. tura kalırsak kazanmak için çalışacağız. Kalamazsak da size cenneti vadedemem ama cehennemin kapılarını kapatabiliriz. 2. tur kolay değil. Bir güç bir tarafa HDP'yi ekledi, bir tarafa da HÜDA-Par'ı... Biz de milliyetçiler olarak kendimizi Türkiye'nin sigortası olarak görüyoruz. Kendimizi yeri geldiğinde fedakarlık yapacak güç olarak da görüyoruz.

SEÇİMDEN SONRAKİ 2. TUR AÇIKLAMASI

Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna 'İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak' diyerek yanıt verdi.